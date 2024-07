Vereador Gabrielzinho, de Florianópolis, morre aos 39 anos

O vereador de Florianópolis, Gabriel Meurer, o Gabrielzinho como era conhecido, morreu nesta segunda-feira, 1º, após contrair uma pneumonia, aos 39 anos.

Gabrielzinho estava internado desde o dia 10 de junho para tratar de uma pneumonia. De acordo com as redes sociais do vereador, ele estava em coma induzido e contraiu uma bactéria nos últimos dias.

Desde que nasceu, Gabrielzinho teve uma doença rara, chamada Hipocondroplasia, que atinge o crescimento da cartilagem e prejudica o desenvolvimento do corpo.

Carreira do vereador Gabrielzinho

Gabrielzinho estava no segundo mandato na Câmara de Vereadores de Florianópolis, tendo sido eleito em 2016 e 2020. Ele também já foi diretor do Procon da Capital de SC.

Nos mandatos, o vereador defendeu as os direitos das pessoas com deficiência (PcD). Ele era cotado para ser o vice de Topázio Neto nas eleições de outubro.

