Mulher é baleada após se recusar a entregar celular para assaltante em Itapema

Uma mulher foi baleada após se recusar a entregar o celular para um assaltante no bairro Sertão do Trombudo, em Itapema, na noite do domingo, 2. O caso aconteceu por volta das 20h na rua 406H.

Quando a Polícia Militar chegou no local, o Samu estava realizando os primeiros atendimentos. A mulher informou que estava transitando de bicicleta quando um homem saiu de um carro e a abordou mandando entregar o celular. Ele fazia menção de estar armado.

Ela não entregou o aparelho, então o homem efetuou dois disparos, entrou no carro e fugiu sem levar nada. Um dos tiros acertou a coxa esquerda da mulher. Ela foi levada ao Hospital Santo Antônio.

Os policiais realizaram rondas no local, porém, não encontraram o autor do crime. Um boletim de ocorrência foi feito.

