Mulher é detida após dizer que “antigamente não tinha tanta gente preta” dentro de cinema em Balneário Camboriú

Uma mulher foi detida por cometer injúria racial dentro da sala de cinema do Balneário Shopping, em Balneário Camboriú. O caso aconteceu durante a noite desta quarta-feira, 28, em um filme do Bob Marley.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, uma equipe foi acionada via central de emergência para o atendimento do caso. Ao chegarem no local os agentes conversaram com a vítima, um homem.

Ele relatou que entrou e sentou na sala junto com uma amiga. Os dois teriam ficado cerca de 10 minutos em silêncio quando uma mulher morena olhou e direcionou a seguinte fala: ”engraçado que antigamente não tinha tanta gente preta no cinema”.

O rapaz então a questionou “como assim” e a suspeita respondeu “gente preta” olhando e apontando para o homem. Neste momento, ele se sentiu ofendido com a situação e acionou os seguranças do shopping, assim como a Polícia Militar.

Acusada

A autora dos fatos disse, ainda segundo relatório da PM, que fez um comentário dentro da sala do cinema, pois estava vendo um filme do Bob Marley, e comentou como havia bastante gente preta dentro do cinema. Segundo a mulher, não houve intenção de ofender ninguém e que se desculpou com o homem.

Os militares deram voz de prisão a autora e a conduziram para a delegacia. A amiga da vítima, de 47 anos, testemunhou o ocorrido.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

