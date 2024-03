O Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC), que será realizado em Blumenau entre os dias 2 e 4 de março no Clube Velha Central, contará com 567 cervejarias de 21 estados diferentes. Além disso, são 4.147 amostras inscritas.

A noite de premiação será no dia 6 de março, às 19h, também no Clube Velha Central. A Semana Brasileira da Cerveja também congrega a entrega da Comenda da Cerveja Brasileira, o SC Gourmet (em paralelo com o Festival Brasileiro da Cerveja) e o Congresso Internacional da Cerveja, todos no parque Vila Germânica.

Números positivos

Para ter a honra de alcançar o pódio, as cervejarias serão julgadas por 100 jurados de 21 países diferentes.

“Somos o maior concurso da América Latina e possuímos uma representatividade única no mundo, já que temos parceria com dois dos mais importantes certames cervejeiros do planeta: o Brussels Beer Challenge (Bélgica) e o European Beer Star (Alemanha)”, afirma Develon da Rocha, presidente da Semana Brasileira da Cerveja, da qual o CBC faz parte.

Juliana Oliveira, coordenadora geral do CBC, reforça: “Os números não param de crescer devido ao rigor do concurso e às constantes inovações.”

Segundo Douglas Merlo, coordenador técnico, a grande novidade para este ano é a adoção da Nota Comercial aos vencedores. “É uma pontuação já em voga no mundo do vinho e é a primeira vez nas Américas que é adotada nas cervejas”, explica.

Ainda de acordo com Douglas, as cervejarias cujas amostras receberam sua Nota Comercial poderão baixar do site do evento as artes com o selo de sua pontuação. “Desta forma, terão como inserir em seus rótulos esta importante informação de qualidade e prestígio aos consumidores”, aprofunda.

Apoio do Sebrae

Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, justificou o apoio ao evento dizendo que o Sebrae jamais ficaria de fora do concurso, já considerado marcante no calendário de Blumenau.

“Junto com este reconhecimento, vem agregada a geração de empregos e de renda. Esse setor é importante no fomento do processo de indução da nossa economia e gera valores expressivos e importantes. Por isso, o Sebrae Nacional tem toda a obrigação de estar presente não só agora, mas permanentemente, para fomentar os pequenos negócios.”

O presidente ainda destacou que “são os micro e pequenos empreendedores que hoje geram 55% dos empregos formais no Brasil e compõem 94% das empresas brasileiras. Além disso, o setor foi responsável por 80% dos empregos formais gerados em 2023.”

Para saber mais, basta entrar no site (www.semanadacervejabrasileira.com.br) ou acessar as redes sociais do evento.