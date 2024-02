O Brusque enfrenta o Grêmio Atlético Sampaio (GAS) às 20h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 28, no Canarinho, em Boa Vista, pela primeira fase da Copa do Brasil. Há pelo menos dois desfalques por suspensão na equipe, mas Jhemerson e Éverton Alemão podem voltar a campo. Para seguir à segunda fase e enfrentar o ABC em Natal, o quadricolor pode até empatar a partida, que será a primeira do clube ao norte da Linha do Equador.

Dúvidas e lesões

Em recuperação de lesões musculares, Jhemerson e Éverton Alemão podem estar à disposição de Luizinho Lopes. A expectativa do treinador era ter a dupla pronta para o jogo da Copa do Brasil. Enquanto Jhemerson não joga desde a derrota para o Inter de Lages, no último dia 11, Éverton Alemão não entra em campo desde a partida contra o Joinville, em 4 de fevereiro.

Da vitória sobre o Avaí neste sábado, 24, também ficaram de fora por lesão o meia Patrick Machado, o zagueiro Matheus Salustiano e o atacante Wellissol. O clube não liberou a lista de relacionados, mas, com base nas expectativas trazidas por Luizinho Lopes na coletiva de quinta-feira, 22, o trio deve seguir fora. Patrick e Wellissol já faziam trabalhos no gramado na semana passada.

Outro possível desfalque é o atacante Dentinho, que sofreu lesão na partida anterior. Após a partida, Luizinho Lopes classificou a situação do jogador como preocupante.

Suspensos

O centroavante Olávio e o volante Rodolfo Potiguar são desfalques. Eles foram punidos com suspensões por terem se envolvido em briga com jogadores do Amazonas em 22 de outubro, na final do Brasileiro Série C. Ambos receberam o cartão vermelho após o apito final. Rodolfo Potiguar ainda terá de cumprir mais um jogo em competições nacionais.

Além da dupla, há a chance de Paulinho Moccelin também ficar fora. Quando atuava pelo Londrina, ele foi expulso com cartão vermelho direto na partida contra o Guarani, pela 35ª rodada da Série B 2023. Foi julgado em 15 de dezembro e punido, suspenso por duas partidas de competições nacionais.

O departamento jurídico do quadricolor tenta uma conversão da pena para ação social. O resultado precisa sair até esta quarta-feira, 28, para que o clube consiga dar condições de jogo ao atacante com medida de emergência. Até o fechamento desta matéria, Moccelin é considerado suspenso.

Titulares

Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Ronei, Ianson (Éverton Alemão), Wallace, Alex Ruan; Dionísio, Madison, Serrato; Maycon Douglas, Diego Tavares; Guilherme Queiróz.

Premiação

Caso o Brusque consiga a classificação, receberá a premiação de R$ 1,47 milhão bruto.

Longa viagem

O Brusque jamais jogou em uma cidade tão distante quanto Boa Vista. A capital roraimense está a mais de 3,5 mil quilômetros em linha reta, superando distâncias como as de Manaus, Belém, Fortaleza, São Luís e Natal. Será a primeira partida do clube ao norte da Linha do Equador.

A delegação quadricolor saiu de Brusque no início da tarde rumo ao aeroporto de Florianópolis. Antes da chegada a Boa Vista, às 4h desta terça-feira, a equipe passou por Congonhas (SP) e Brasília.

Na capital de Roraima, o Brusque fez um treino na tarde desta terça-feira, 27, com trabalho de análise de vídeo à noite. A viagem de volta começa na madrugada de quinta-feira, 29, com chegada prevista para as 17h.

Brusque na Copa do Brasil

9 participações (1993, 2011, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024)

17 jogos

7 vitórias

3 empates

7 derrotas

21 gols marcados

20 gols sofridos

Sampaio

O Sampaio faz, diante do Brusque, seu primeiro jogo oficial em 2024. A partida será também a primeira do clube contra um adversário de fora do Norte, já que na Série D de 2021 e na Série C de 1996, os adversários foram todos da mesma região do país.

Na preparação para a temporada, o GAS fez quatro amistosos e venceu todos: 3 a 0 sobre o Estrela do Norte, atual campeão amador de Caracaraí; 3 a 1 sobre o Primavera, clube amador de Boa Vista; 1 a 0 sobre o São Raimundo-RR, atual campeão roraimense; e 9 a 0 sobre o Pedra Pintada, outro clube amador.

O técnico do Sampaio é Paulo Morgado. O português de 49 anos tem vasta experiência em clubes do Amazonas, com passagens também por Ypiranga-PE e Icasa-CE. Em 2013, conquistou a segunda divisão amazonense, primeiro título da história do Manaus, no mesmo ano da fundação do clube.

A estreia no Campeonato Roraimense está programada para 16 de março, contra o Progresso, também no estádio Canarinho. O Sampaio está no Grupo B, que também tem Monte Roraima, Real e River.

No amistoso contra o São Raimundo-RR, o time começou com Katê; Ruan Gago, Diogo Jurandir, Werick, Albert González, Joel Clara; Boca, Diego Chapa, Anthony; Kiki e Serginho.

Arbitragem

O trio é maranhense: Paulo Jose Souza Mourão apita a partida, auxiliado por Elson Araújo da Silva e Edna Cristina Santos Ferreira. O quarto árbitro é Luiz Rodrigo Barbosa Oliveira, de Roraima.

Ingressos

Foram colocados à venda cerca de 4,6 mil ingressos, a capacidade máxima do estádio Canarinho. O preço do bilhete é R$ 60, com direito a meia-entrada. Além dos pontos de venda físicos anunciados nas redes sociais do Sampaio, é possível comprar online.

Sampaio x Brusque em tempo real

Acompanhe Sampaio x Brusque em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 20h.

