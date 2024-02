O confronto GAS x Brusque será disputado às 20h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 28 no estádio Flamarion Vasconcelos, o Canarinho, pela primeira fase da Copa do Brasil 2024.

A partida terá transmissão ao vivo com imagens pelo GE, com narração de Leandro Lessa e comentários de Chico Lins. Para assistir, é necessário fazer um cadastro no site e estar logado.

Para passar à próxima fase, o Brusque só não pode perder. Uma vitória ou um empate dão à vaga para a segunda fase. Quem se classificar enfrenta o ABC em Natal.

O quadricolor vem de vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, pela 10ª rodada do Campeonato Catarinense. O GAS faz sua estreia na temporada 2024 apenas na partida de quarta-feira, 28.

GAS x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 20h.

Brusque em Copa do Brasil

9 participações (1993, 2011, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024)

17 jogos

7 vitórias

3 empates

7 derrotas

21 gols marcados

20 gols sofridos

Melhor campanha: 2020 (quarta fase: passou por Sport, Remo e Brasil de Pelotas; eliminado pelo Ceará).

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: