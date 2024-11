Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas em Brusque

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira, 22, no bairro Águas Claras, em Brusque. A ação foi conduzida por policiais civis da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) durante diligências em um condomínio residencial para apurar denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Durante a operação, os policiais observaram dois homens que se dirigiram a um dos blocos do condomínio. Do corredor do último andar, uma mulher foi vista arremessando pela janela um embrulho contendo maconha para um dos homens.

Segundo a Polícia Civil, a ação foi rápida. Enquanto uma parte dos agentes abordava os homens e apreendia o entorpecente, outra parte efetuava a prisão em flagrante da mulher.

O que foi encontrado

No apartamento da suspeita, os policiais localizaram mais pacotes contendo drogas, todos já separados para venda. Um dos homens abordados confirmou que havia realizado o pagamento da droga por transferência bancária.

Após a prisão em flagrante

Conforme a polícia, a mulher presa já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. Após os procedimentos na DIC de Brusque, ela foi encaminhada ao Presídio Feminino de Itajaí, onde permanecerá à disposição da Justiça.

