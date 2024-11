Deco Batisti assume interinamente a Prefeitura de Brusque

Na tarde desta sexta-feira, 22, o vice-prefeito Deco Batisti assumiu interinamente o cargo de Prefeito de Brusque, em cerimônia realizada no Gabinete da prefeitura.

A ação é feita porque o prefeito André Vechi encabeça uma comitiva oficial ao distrito de Karlsruhe, na Alemanha. Por lá, serão discutidos assuntos como o intercâmbio de alunos de ambas cidades, a conferência Brasil-Alemanha relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a ser realizada em Brusque em 2025, um projeto de parque ecológico na Área 41, além de soluções para contenção das cheias e abastecimento e qualidade da água, entre outros.

O prefeito André Vechi destaca que ter uma relação de confiança com Deco é fundamental para que o trabalho seja continuado em sua ausência.

“Eu e o Deco a gente tem uma linha de trabalho já muito alinhada, a gente construiu um plano de governo junto, trabalha junto, toma decisões em conjunto com o nosso time, então o Deco é um menino além de extremamente sério, competente e alguém que está muito preparado para liderar a prefeitura ao longo desses próximos dias”, afirmou.

“Isso me deixa tranquilo para poder fazer essa viagem oficial com a nossa comitiva, sabendo que a cidade vai estar em boas mãos nesse período com o Deco”, finalizou o prefeito.

Já o atual prefeito interino Deco Batisti mostrou entusiasmo com a nova responsabilidade, mesmo que por um curto período. “Vamos dar essa continuidade, como vem sendo, e vamos estar aí para fiscalizar e trabalhar para fazer a coisa não parar, né, estando à disposição se tiver qualquer outro problema para resolver, a gente está aí ocupando o cargo de prefeito para tomar essas decisões”, comentou.

“A gente teve sempre essa parceria desde o início com o André e, com certeza, essa confiança um no outro e acho que ele fica até tranquilo de fazer essa transição”, finalizou.

Comitiva para a Alemanha

Além do prefeito André Vechi, estarão na comitiva os secretários Alexandro Fabiano Gonçalves, de Infraestrutura Estratégica, Franciele Mayer, de Educação, José Henrique Nascimento, Fazenda e Gestão Estratégica, e Valdir Walendowsky, de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

A reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, a coordenadora do curso de Engenharia Química da universidade, Rafaela Bohaczuk Venturelli Knop, o diretor da Procuradoria-Geral, Evandro Vogel, o superintendente da Fundema, Cristiano Olinger, o engenheiro da Fundema Klaus Peter Schlei, e Pedro Ortman Cavalin, biólogo da Fundema, fecham a comitiva.

A delegação volta a Brusque no dia 3 de dezembro, no período da noite, e o prefeito André Vechi retoma seu cargo como Chefe do Executivo já no dia seguinte.

