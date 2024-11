A semana, marcada pelo tempo instável em Brusque e região, avança para o seu desfecho, indicando a manutenção do quadro de umidade neste sábado, 23.

Sob essa perspectiva, o risco de chuva a qualquer momento então permanece alto, tornando o dia pouco favorável para atividades ao ar livre.

Apesar disso, mudanças estão a caminho.

Isso porque o domingo, 24, promete impor uma redução na frequência das precipitações, indicando uma melhora gradual nas condições meteorológicas.

Para esclarecer esse cenário, o meteorologista Leandro Puchalski divulgou um boletim com informações abrangentes.

A nota completa, com todos os detalhes, pode ser conferida logo após a imagem.

O tempo neste sábado

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim antecipando as condições meteorológicas esperadas para este sábado em Brusque e região, com base nas simulações dos modelos climáticos.

Assim, o dia ainda sinaliza apresentar um cenário desfavorável para quem planeja atividades externas.

De maneira geral, o céu tende a permanecer carregado de nuvens, com risco de chuva em diversos momentos, sem horário específico para sua ocorrência.

Vale ressaltar, pois, que isso não significa precipitações contínuas.

Embora haja breves períodos de melhoria, se o sol aparecer, sua presença será curta, rapidamente ofuscada pela maior cobertura de nuvens prevista.

No aspecto térmico, as temperaturas se manterão amenas, considerando a estação do ano, com máximas que não devem ultrapassar os 23 a 24°C.

O tempo no domingo

Ao olharmos para o domingo, o quadro meteorológico começa a melhorar. Os moradores de Brusque e região podem esperar mais momentos de sol, aparecendo por períodos mais prolongados.

A possibilidade de chuva ainda existe, especialmente entre a madrugada e o amanhecer, e do fim da tarde, indo para a noite.

Apesar disso, o cenário diurno já aponta ser mais favorável para atividades ao ar livre.

As máximas devem apresentar um leve aumento, com picos que podem ultrapassar os 25 a 26°C, refletindo o discreto aquecimento sob a aparição do sol.

Esse quadro mais otimista deve se estender à segunda-feira, com uma expectativa de tempo mais seco.

Monitoramento

Ressaltamos, contudo, que as previsões meteorológicas estão sempre sujeitas a mudanças, à medida que novos dados são incorporados aos modelos.

Portanto, continuaremos monitorando a situação e atualizaremos com as informações pertinentes conforme necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição deste sábado, apresentamos agora as informações sobre o monitoramento das condições climáticas registradas na região de Brusque durante a madrugada passada.

A tabela abaixo, então, exibe as temperaturas mínimas observadas logo após o amanhecer, organizadas em vermelho.

A apuração também ressalta os volumes de chuva registrados no período compreendido entre meia-noite e primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos destacados em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, convidamos você a se emocionar com as extraordinárias fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem é mais do que um registro; é uma janela para o despertar deste sábado, capturado com carinho e autenticidade.

Nos lugares mencionados nas legendas, cada clique conta uma história, traduzindo em luz e cor a essência de um novo amanhecer.

Deixe-se tocar pela beleza capturada por olhares atentos, e sinta a conexão profunda que une todos nós a esses momentos singulares.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

