Homem de 70 anos tenta matar namorado de ex-companheira em Brusque

Na noite desta sexta-feira, 22, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo no bairro Dom Joaquim, em Brusque. Conforme a PM, a vítima, um homem de 52 anos, relatou que o ex-marido de sua companheira, de 70 anos, tentou matá-lo com um tiro na cabeça.

De acordo com o relato da vítima, o suspeito estava em sua residência desde as 10h. Por volta das 20h, ele teria se aproximado com um revólver calibre 32, apontado a arma para a cabeça da vítima e tentado disparar.

No entanto, a companheira da vítima, de 67 anos, interveio e impediu o disparo. Em seguida, ele conseguiu desarmar o agressor, que fugiu do local.

A arma foi apreendida com cinco munições, sendo quatro com falhas na espoleta e uma deflagrada.

Buscas pelo suspeito

Durante as buscas, outra equipe policial localizou o suspeito em sua residência, gravemente ferido, em uma aparente tentativa de suicídio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o encaminhou ao Hospital Azambuja, onde recebeu atendimento médico.

Após o atendimento, o homem foi autuado em flagrante e responderá pelos crimes cometidos. A Polícia Civil dará continuidade às investigações.

