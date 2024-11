Queda de barreira bloqueia parte da SC-486, em Botuverá

Na manhã deste sábado, 23, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada para atender a uma queda de barreira na SC-486, em Botuverá. O incidente bloqueou parte da rodovia, no km 40,200, gerando transtornos para o tráfego de veículos. Por volta das 10h30, a PMRv informou que a via já estava totalmente liberada.

De acordo com a PMRV, a pista foi parcialmente liberada ainda pela manhã, com uma das faixas sendo aberta para o fluxo de veículos. Porém, por volta das 10h, as equipes continuavam trabalhando no local para retirar os restos da barreira e liberar a pista totalmente.

Queda de barreira

A PMRV afirma que permanece no local, monitorando o tráfego e controlando o fluxo de veículos, a fim de evitar acidentes e garantir a segurança dos motoristas. A orientação é que os condutores redobrem a atenção ao passarem pela área.

Atualização às 10h30 de 23/11: a matéria foi atualizada após a via ser inteiramente liberada.

