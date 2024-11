Em duas horas, PM atende três ocorrências de violência contra a mulher em Brusque

Na noite de sexta-feira, 23, a Polícia Militar de Brusque atendeu a três ocorrências de violência contra a mulher, todas no âmbito da Lei Maria da Penha. Os casos envolveram ameaças, agressões físicas e descumprimento de medida protetiva.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 21h30, no bairro Azambuja, após o disparo de um botão do pânico por parte de uma mulher de 40 anos. Ela relatou possuir uma medida protetiva contra o ex-companheiro, de 36 anos, que estava embriagado e a ameaçou no local. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Cerca de 20 minutos depois, às 21h50, no bairro Primeiro de Maio, uma mulher de 38 anos relatou à PM que havia sido ameaçada por seu companheiro, de 39 anos. O agressor negou as acusações, e ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.

Por volta das 23h30, outra ocorrência foi registrada no bairro Azambuja. A vítima, de 30 anos, relatou que seu companheiro, de 33 anos, a ameaçou e atirou uma panela quente com alimentos contra ela. Em seguida, o agressor pegou um facão para ameaçá-la, e também fez ameaças contra o tio da mulher. O facão foi apreendido e entregue à Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar não divulgou mais detalhes das ocorrências.

