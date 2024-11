Este sábado, 23, em Brusque, está refletindo a condição climática instável que tem predominado desde a última terça-feira, 19, marcada por chuvas frequentes, não só no município, mas também pela região.

O cenário vem causando incômodos pontuais, como o impacto nas atividades ao ar livre e dificuldades em processos de secagem, especialmente para as donas de casa.

Apesar disso, não há registro de transtornos graves que venham comprometer severamente a rotina da população, a não ser transtornos isolados.

Um exemplo disso foi a queda de barreira na rodovia Pedro Merizio, principal ligação entre Brusque e Botuverá, que interrompeu temporariamente o trânsito na via entre a madrugada e o início da manhã deste sábado.

Felizmente, o tráfego foi rapidamente restabelecido, graças, então, ao trabalho ágil das equipes de manutenção.

Já o rio Itajaí-Mirim segue com seu nível absolutamente normal, sem oferecer qualquer risco à população, demonstrando que as chuvas não têm causado uma elevação representativa no seu nível.

Números das chuvas

Desde terça-feira, as precipitações em Brusque e região foram bem distribuídas, acumulando índices que, em alguns pontos, ultrapassaram 100 mm.

Esses volumes, embora expressivos, não geraram situações críticas, justamente pela distribuição equilibrada ao longo dos últimos cinco dias.

Confira os dados parciais do evento, considerando os índices observados no intervalo de aproximadamente 120 horas.

Esses números ilustram o comportamento das chuvas em todo o Vale do Itajaí-Mirim durante este período de instabilidade.

Chuvas em despedida

Para os próximos dias, os modelos meteorológicos apontam uma virada no cenário climático em Brusque e região.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o domingo, 24, já deve, pois, apresentar períodos de sol mais frequentes, marcando o início de uma nova fase de tempo seco.

No entanto, ainda há a possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia, especialmente em áreas mais afetadas pelas condições instáveis, explica.

Conforme Puchalski, a próxima semana promete temperaturas em elevação, com os termômetros podendo superar os 30°C em diversas cidades no Vale do Itajaí-Mirim.

Essa tendência à vista sinaliza, portanto, um alívio para quem está ansioso por condições climáticas mais estáveis, ideal para retomar atividades ao ar livre, conclui o especialista.

Reflexos das chuvas

Encerramos esta pauta na presença de uma galeria de fotos que capturam o cenário observado neste sábado em Brusque.

As imagens aéreas mostram, com riqueza de detalhes, a cidade sob o céu encoberto e os efeitos das chuvas recentes.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

