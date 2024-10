Mulher é resgatada após barco quase virar no rio Itajaí-Açu, em Itajaí

Uma mulher, de 25 anos, foi resgatada após o barco em que ela estava quase virar no rio Itajaí-Açu, em Itajaí, na noite da quinta-feira, 10. O caso aconteceu por volta das 22h45.

A Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, foi acionada pelo companheiro da mulher. Os policiais estavam próximos ao local e o homem os abordou pedindo socorro, pois a mulher estava na água, ancorada na embarcação.

Ele informou que estava em um pequeno barco com sua companheira e que, em decorrência dos fortes ventos, o barco quase virou, derrubando o casal na água. O homem conseguiu nadar para fora do rio, mas a mulher ficou se segurando no barco.

Diante disso, os Policiais Militares utilizaram uma canoa e um remo para chegar até lá e resgatá-la. O Corpo de Bombeiros Militares também compareceu no local, mas o casal já se encontrava em segurança.

