Sesc promove evento especial para crianças neste sábado; confira programação

O Sesc de Brusque está realizando a ‘Semana das Crianças’ em alusão ao Dia das Crianças. O evento, que teve início na segunda-feira,7, irá se encerrar neste sábado com atividades recreativas, almoço especial, brincadeiras e oficinas.

Todas as atividades são gratuitas. No sábado, 12, o evento irá começar às 10h e se encerrar às 17h. Neste período, haverá atividades recreativas com o projeto Quintal Brincar, atividades com brinquedos infláveis e distribuição de pipocas.

Das 10h30 às 11h haverá oficina Galáxia no Pote, com 20 vagas. Já das 11h às 14h, haverá o almoço especial ao Dia das Crianças no restaurante do Sesc. O quilo custará R$ 39, com cartão Fecon será R$ 45 e para o público em geral, R$ 48.

Das 14h às 14h30 haverá a oficina Boneco Maluco, com 20 vagas. Já das 14h às 17h o público poderá se divertir pintura facial. às 15h o personagem Optimus Prime estará no Sesc, e das 15h às 16h haverá uma escultura feita com 200 balões. Por fim, às 17h o evento se encerra.

Confira a programação completa:

– Abertura as 10h00 até as 17h00

– 10h00 às 17h00: Atividades recreativas com o Projeto Quintal Brincar

– 10h00 às 17h00: Inicio das atividades com Brinquedos Infláveis

– 10h00 às 17h00: Bosque dos Livros

– 10h30 às 11h00: Oficina Galaxia no Pote ( 20 vagas )

– 13h30 até as 14h30 Cabelo Maluco

– 14h00 às 14h30: Oficina Boneco Maluco (20 vagas )

– 15h as 15h40 Super apresentação do Optimus Prime – Alegrando a Criançada

– 15h00 às 16h00: Escultura de Balões (200 balões )

– 17h00 encerramento

Evento no Parque das Esculturas

Neste sábado, 12, também haverá distribuição de livros e contação de história para crianças no Parque das Esculturas, em Brusque. A ação é realizada pelo Instituto Logosófico de Brusque. O evento terá início às 10h, com entrada gratuita.

