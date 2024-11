Mulher encontrada morta em rio de Pomerode é identificada por familiares

Foi identificada como sendo Maria Francisca da Silva Lima de Sulino, de 61 anos, a vítima encontrada no Rio do Testo na manhã desta terça-feira, 5, em Pomerode.

Os moradores relataram à Polícia Militar que Maria Francisca vivia em situação de rua. A última vez em que foi vista, ela estava próxima ao local no sábado, 2. Ela era natural de Coroatá, no Maranhão, e os familiares identificaram o corpo.

A Polícia Militar indica que a morte aparenta ter sido natural, mas ainda será investigada pela Polícia Civil. Até o momento, não há mais informações sobre o caso.

Relembre o caso

O corpo de uma mulher foi encontrado boiando na manhã desta terça-feira, 5, no Rio do Testo, no Centro de Pomerode. O caso aconteceu próximo a uma ponte que liga a rua Paulo Zimmermann à rua Hermann Weege.

Por conta do local ser perto de uma área comercial, um trabalhador foi quem avistou o corpo e acionou os bombeiros. O Corpo de Bombeiros Voluntários foram acionados para o resgate por volta das 10h34.

A Polícia Civil, Militar e Científica também estiveram no local e atenderam a ocorrência.

