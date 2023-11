Mulher fica ferida após acidente entre dois carros na Ivo Silveira, em Brusque

Uma mulher ficou ferida após um acidente entre dois carros na rodovia Ivo Silveira (SC-108), no bairro Bateas, em Brusque, na noite da segunda-feira, 20. O acidente aconteceu por volta das 18h30 no quilômetro 117.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu um Volkswagen Saveiro, com placas de Brusque, conduzido por um homem de 37 anos, que tinha uma passageira de 43, e um Nissan Kicks, com placas de Gaspar, conduzido por um jovem de 20 anos.

Apenas a passageira do Saveiro teve ferimentos leves. Os demais não sofreram ferimentos. Segundo a PMRv, um levantamento feito no local do acidente apontou que ambos os veículos transitavam pela rodovia no sentido Gaspar-Brusque.

Por causa do fluxo de veículos ter parado devido à obras em um trecho da rodovia, o condutor do Nissan, que transitava atrás do Saveiro, não conseguiu frear a tempo, vindo a colidir na traseira do veículo.

Não foi possível colher o depoimento da mulher, pois ela foi levada ao hospital. Um boletim de ocorrência foi feito.

