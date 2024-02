Museu Casa de Brusque é homenageado na Alesc em sessão que celebra 150 anos da imigração italiana no Brasil

O Museu Casa de Brusque recebeu na noite desta segunda-feira, 26, uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), durante a sessão especial em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

A homenagem foi recebida em nome da instituição pela historiadora Luciana Pasa Tomasi, coordenadora do museu. De acordo com ela, a homenagem foi um reconhecimento pelos trabalhos de preservação, divulgação e pesquisa histórica da memória e do patrimônio cultural da região do Vale do Itajaí Mirim. “Além disso, nosso museu possui um dos mais importantes acervos documental, fotográfico, bibliográfico, de mapas e objetos históricos da primeira iniciativa de colonização italiana”, enfatiza Tomasi.

O presidente do Museu Casa de Brusque, Rafael João Scharf, afirma que a homenagem é motivo de orgulho para a instituição e para todos os brusquenses. “Desde a sua fundação em 1953 e sob a presidência de Ayres Gevaerd, a instituição assumiu a missão de preservar nossa memória e graças ao trabalho de centenas de voluntários da comunidade e de colaboradores, 70 anos depois, essa missão continua sendo realizada com sucesso”, disse.

E continuou ressaltando que a homenagem é recebida com muita humildade e gratidão como um incentivo para que os museu continue o trabalho que vem desempenhando. “Agradecemos especialmente ao associado e Conselheiro do Comitê dos Italianos no Exterior, Márcio Fumagalli, pela indicação de nossa instituição”, disse Scharf.

Também esteve presente na sessão solene a associada e reitora do Centro Universitário de Brusque (Unifebe), professora Rosemari Glatz, que é membro da comissão dos 150 anos da grande imigração italiana em Santa Catarina.

