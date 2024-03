Na mesma noite, Jhemerson celebra classificação na Copa do Brasil e nascimento da filha

No intervalo de ABC x Brusque, o meio-campista Jhemerson recebeu a notícia do nascimento de sua filha. A noite desta terça-feira, 12, especialíssima para o quadricolor, com a classificação à terceira fase da Copa do Brasil nos pênaltis, foi de felicidade ainda maior com a chegada de Liz ao mundo.

Em seu primeiro jogo como titular desde a lesão muscular sofrida em 11 de fevereiro, diante do Inter de Lages, Jhemerson tentava o gol. Entrou em campo já sabendo que sua esposa, Jennifer, estava em trabalho de parto.

As cobranças de falta não tinham o resultado desejado. Neste ano, já marcou dois golaços desta forma, contra Joinville e Marcílio Dias. Aos 41 minutos, ficou no quase: a bola bateu do lado de fora da rede. Aos 44, com bola rolando, recebeu bom passe de Luiz Henrique. Da entrada da área, o chute firme, rasteiro, parou em boa defesa do goleiro Carlos Eduardo.

O Brusque vai para o intervalo em uma situação ruim. Perdendo por 1 a 0 para o ABC, seria eliminado da Copa do Brasil se a equipe não buscasse pelo menos um empate. E foi naquele momento de pausa que o meia recebeu a melhor notícia possível: Liz nasceu às 21h40 no hospital Imigrantes, com 3,98 kg. Nasceu saudável e passava bem, assim como Jennifer.

Jhemerson parte para o segundo tempo em busca da vitória. Vê o ABC desperdiçar oportunidades incríveis, o goleiro Matheus Nogueira fazer milagres, o lateral Luiz Henrique salvar um gol quase em cima da Linha. Aos 43 do segundo tempo, comemora o gol de Alex Ruan, que leva o jogo aos pênaltis.

Alegria em dobro

E cabe a ele a segunda cobrança. Chute rasteiro, no canto de Carlos Eduardo. O goleiro vai na bola, mas não consegue a defesa. É gol. A disputa termina com Matheus Nogueira defendendo dois pênaltis. E a noite daquela terça-feira, 12 de março de 2024, fica completa de alegria.

“Não tinha noite melhor para nós. Queria muito estar com ela neste momento, mas Deus sabe de todas as coisas. Estou exercendo meu trabalho, sou grato pelo que faço também. Só quero mandar um beijo muito grande para a minha esposa. E uma boa recuperação para ela. Estou chegando!”, comenta o pai de Liz.

A chegada da delegação quadricolor a Brusque está prevista para a madrugada desta quinta-feira, 14.

