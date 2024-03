Polícia Civil prende homem suspeito de estupro em Guabiruba

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quarta-feira, 13, um homem de 55 anos suspeito de cometer estupro em Guabiruba. Um mandado de prisão temporário havia sido expedido contra o homem decorrente de um inquérito policial.

O suspeito foi detido entre os municípios de Brusque e Gaspar. De acordo com a Polícia Civil, no decorrer das apurações do caso de estupro de vulnerável, o investigado teria tentado impedir que as testemunhas prestassem depoimento, atrapalhando as investigações, sendo assim, necessária a decisão da prisão cautelar.

Ele será encaminhado à Unidade Prisional Avançada de Brusque e as investigações prosseguem para a completa apuração do crime.

Leia também:

1. Casas são maioria entre domicílios de Brusque, mas futuro deve ser com mais apartamentos

2. Antes e depois: fotos revelam a transformação de 55 anos em bairro de Brusque

3. Mega-Sena: apostas de Brusque e Botuverá são premiadas no concurso 2699; veja valores recebidos

4. Prefeito de Brusque diz que demora em obra de recuperação na Beira Rio é culpa de “descaso” de secretário, que responde

5. Quando será pago o décimo terceiro dos aposentados? Saiba data divulgada pelo governo federal

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: