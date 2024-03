Risco de nova queda de barranco preocupa moradores do bairro Cedrinho, em Brusque

Moradores da rua Travessa Dom Joaquim, no bairro Cedrinho, estão preocupados com um possível novo deslizamento de terra em um barranco às margens da via. Imagens enviadas por leitores para o jornal O Município mostram árvores de médio porte próximas à borda do morro e correm risco de cair.

O primeiro deslizamento aconteceu no sábado, 9, devido às chuvas que aconteceram na região. Parte da vegetação ficou caída e interditou uma via da Travessa Dom Joaquim. Segundo um morador, o risco é grande para que a terra ceda de novo.

“Minha esposa trabalha no Residencial imigrantes, que fica perto de onde está o barranco e cada vez que chove desce mais terra. Inclusive, uma parte de um coqueiro caiu e quase acertou um motoqueiro. Está muito perigo”, disse o morador, que preferiu não se identificar.

Procurada pela reportagem, o coordenador da Defesa Civil, Edvilson Cugik, informou que o órgão esteve no local junto com a Secretária de Obras para a retirada da terra e vegetação caída e que durante este processo, mais terra acabou cedendo.

A área foi sinalizada com cavaletes da Defesa Civil e posteriormente a Secretaria de Obras voltará ao local para realizar mais serviços no barranco.

