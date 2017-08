Em certos lugares de Santa Catarina é assim! Cantinhos mágicos onde o tempo parece ter parado. Natureza intacta e casa com sua arquitetura peculiar e ambientes de paz e tranqüilidade.

Já de entrada, na foto acima que abre esta edição, temos a foto que nos mostra um dos cenários da Rota do Enxaimel em Pomerode no Vale Europeu na foto do colaborador Evair Legal.

Em cada cantinho desse, sempre haverá um cenário que vai lhe surpreender! Abaixo temos a residência em arquitetura alemã em Timbó na Rota Turística Vale Europeu.

Considero muita fofura numa foto só! Um belo cão da raça São Bernardo e a Matriz de Itajaí-SC ao fundo.

A seguir, temos um amanhecer digno de aplausos: Morro Azul em Timbó.

Chiesetta Alpina! Um dos cartões postais de Jaraguá do Sul, a Igreja Cristo dos Alpes no alto do Morro Boa Vista. Uma ótima dica para contemplar um dos mais belos pôr do sol desta região de SC.

Imponente e bela, essa é a Igreja São Pedro Apóstolo em Gaspar.

A sempre bela Igreja Matriz de Itajaí!

Parece até primavera, mas os Manacás da Serra estão deixando o inverno no Vale Europeu muito mais colorido!🌼 Rota do Enxaimel em Pomerode.

Na imagem a seguir, o que nos vem a mente é um cenário daquelas novelas do interior, com a pracinha e a igreja antiga. Em Botuverá, sendo registro por mim feito.

Tantas outras imagens eu poderia trazer aqui, mas não quero fechar esta edição sem deixar a marca da nossa querida Brusque, nestes registros por mim feitos: