Obra de drenagem é iniciada em rua do bairro Bateas, em Brusque

A obra de drenagem da rua José Réis e Silva, no bairro Bateas, iniciou nesta terça-feira, 8, em Brusque. A via receberá quase 500 tubos.

Foi realizado no local um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com um empresário local, que cedeu toda a tubulação para a obra, composta de 220 tubos de 80 milímetros e outros 260 de 60 milímetros, totalizando 480 tubos.

Para realizar a obra, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos entra com toda a mão de obra e maquinário necessários.

Bocas de lobo

Além da tubulação na via serão construídas 24 novas bocas de lobo para ajudar a escoar as águas das chuvas e evitar os corriqueiros alagamentos no local.

Como a via já é pavimentada, ao final da implantação da tubulação, a Secretaria de Obras irá realizar toda uma nova pavimentação asfáltica.

Para a tubulação, o prazo esperado de conclusão é de aproximadamente uma semana, segundo a prefeitura.

Já as ligações das redes de esgoto, travessas e a confecção das bocas de lobo, além da pavimentação asfáltica, são calculados mais 30 dias, a depender de condições climáticas favoráveis.

