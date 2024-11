Operação Pelznickel: Polícia Ambiental e PF cumprem mandados em Guabiruba contra rede de caça ilegal

Nesta terça-feira, 5, a Polícia Militar Ambiental (PMA), com apoio da Polícia Federal, deflagrou a Operação Pelznickel, que visa desarticular uma rede de caçadores que atuava no interior do Parque Nacional da Serra do Itajaí.

Na ação, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal em Joinville, em residências de investigados em Blumenau, Guabiruba, Indaial e Rio dos Cedros.

Início da Operação Pelznickel

De acordo com a PMA, a operação é resultado de ações de inteligência iniciadas em novembro de 2023, que identificaram a ação reiterada de diversos indivíduos praticando a caça ilegal no parque federal. A PMA identificou grupos criminosos que praticavam o crime em diferentes horários do dia e abatiam diversos animais silvestres, como veados, quatis, catetos, pacas, cutias, aves, tatus e macacos.

A PMA também destaca que descobriu que os caçadores utilizavam armadilhas, cães de caça, GPS e outras tecnologias para a prática da caça clandestina. O grupo criminoso possuía membros que atuavam como “olheiros”, cuja função era avisar os caçadores ao detectar a presença dos órgãos de fiscalização.

Os envolvidos responderão por crimes contra o meio ambiente, porte e posse ilegal de arma de fogo e envolvimento em organização criminosa voltada à prática ilegal de caça. A Operação Pelznickel mobilizou 59 policiais militares ambientais e 55 policiais federais, bem como 17 viaturas da PM e 17 viaturas da PF.

Parque Nacional da Serra do Itajaí é uma unidade de conservação de proteção integral da União, inserida no bioma Mata Atlântica. A reserva abrange nove municípios catarinenses: Apiúna, Ascurra, Blumenau, Botuverá, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Presidente Nereu e Vidal Ramos.

