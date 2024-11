Pai e filhos são presos por manter trabalhadores em condições análogas à escravidão no Sul de SC

Um pai e dois filhos foram presos em flagrante por manter trabalhadores em condições análogas à escravidão em Içara, no Sul catarinense. A prisão foi realizada na noite desta quarta-feira, 20.

Na ocasião, policiais atenderam a denúncia de um homem que havia sido detido por estar com mandado de prisão por furto em aberto. Durante a condução do homem, de 36 anos, para o presídio, ele relatou aos militares que trabalhava em uma lavoura de fumo e em troca recebia entorpecente, moradia insalubre e alimentação como forma de pagamento.

Com base na denúncia, os agentes foram até a residência, localizada no loteamento Antônio Lima, e lá foram encontrados diversos homens em condições degradantes. No local também foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha.

Assim, foi dada voz de prisão em flagrante a um homem, de 59 anos, e seus dois filhos, de 21 e 22 anos, respectivamente.

Todos foram encaminhados à Polícia Federal de Criciúma juntamente com as vítimas. Mais informações sobre o caso não foram divulgadas.

