Se metade dessas confusões que estão acontecendo lá em Paris tivessem acontecido quando as Olimpíadas foram realizadas no Rio de Janeiro, tinha gente tirando a cueca pela cabeça de tanta vergonha. Mas como lá é primeiro mundo deixam passar batido. Um rio podre e catinguento, um monte de ladrão andando pelas ruas, ratalhada para tudo quanto é lado, tudo caro pra dedéu, fora o perigo de acontecer um atentado ou algo do tipo. Nós temos que perder essa síndrome do vira-lata e dar mais valor pro nosso país. Aqui pelo menos se alguém tivesse assaltado o Zico, no outro dia os traficantes da favela já tinham encontrado os ladrões, feito a justiça como se deve fazer e tinham devolvido as joias e os pertences roubados pro Galinho, tudo em perfeito estado. Vai dizer que não?! No Rio, a única confusão que deu, quem fez foi aquele nadador americano, que no final das contas a polícia descobriu pelas câmeras do posto de gasolina que ele é que era o errado da história. Aqui quando a bagunça é pra ser organizada, a gente capricha! Não tem pra ninguém!

Beto Carrero ou Bento Carneiro

Semana passada, final das férias escolares da criançada, tive a infeliz ideia de ir no Beto Carrero. É aquela coisa, não adiantou nada ter feito a quarta série forte no Colégio São Luiz com a Dona Deolinda Knihs Cestari e a Dona Ivonete Pieper, porque quando um filho pede alguma coisa, os pais parece que esquecem até a tabuada de um, é impressionante. E então partimos numa bendita quarta-feira de manhã. Ao chegarmos lá notei que a primeira coisa que mudou é que agora o parque só abre as suas atrações as 10h da manhã, o que privilegia os mandriões e prejudica quem, como eu, sempre gostou de chegar cedo no parque, principalmente porque tem “menas” gente! E então com essa nova regra, você imagina todos os bois do Rei do Gado colados numa cerca esperando o Betinho Carrero dar o apito pra sair correndo igual uns variados para os brinquedos. Parecia aquelas inaugurações das lojas da Havan, pensa na correria. O Beto Carrero é, sem nenhuma sombra de dúvidas, uma das maiores atrações turísticas de Santa Catarina e o parque está muito bonito e organizado. De todas as vezes que fui, dessa vez achei que foi o melhor ano que pegamos por lá. São milhares e milhares de pais que escolhem o parque da Penha para se divertir com os seus filhos, mas na verdade a diversão nesses dias oscila entre 20 a 25% do passeio, o resto são filas enormes, gente estressada e comida cara e meia boca. Sem contar os argentinos…sentaram umas argentinas do meu lado naquela atração dos carros do Hot Wheels que pareciam um bando de tirivas falando “pero que si pero que no, mami, papi, muy lindo”, barbaridade que coisa insuportável! Por isso fica aqui o conselho de um burro: como nós moramos muito perto e podemos ir quando a gente quiser, evite ir nessa época das férias escolares no Beto Carrero. Mas se o seu filho pedir…

Tudo pela hora da morte

Não sei se vocês já notaram, mas antigamente o pessoal tinha o costume de evitar ir aos supermercados em dias de pagamento. Era uma muvuca, aquela turma com aqueles

pacotes de 5 kg de arroz, 5 kg de trigo, 10 kg de bife, 3 galinhas congeladas, 1 pernil de

porco, três sacos de batata, duas peças inteiras de queijo, uma peça inteira de mortadela,

quatro caixas de leite, 30 cebolas, 30 tomates, 4 bandejas de iogurte batavo mix de coco

e morango,10 latas de azeite, 5 pacotes de macarrão, dois pacotes de sal, 5 kg de açúcar,

enfim, era força de esbarrar os carrinhos pelas prateleiras dos supermercados. Hoje em

dia você vai e isso não acontece mais, graças a Deus. Mas por que será, Lauritx? Será

que é por que os supermercados aumentaram de tamanho? Não! Será que é por que o

povo parou de fazer a famosa compra do mês? Também não! Então, por que será? Dois

motivos: primeiro, hoje as pessoas (normais, não falo daqueles mais abastados) só

compram o que precisam, nada de bobiça. E segundo, porque as coisas estão pela hora da morte, se o galego vai lá e faz uma compra dessas do mês é capaz de levar um susto tão grande na boca do caixa que o ministério da saúde iria passar a exigir que os mercados tivessem um desfibrilador disponível em cada uma de suas filiais. É como diziam os antigos: “Tá tudo uma carestia, ô!”.

Tudo maconheiro

Michael Phelps: 23 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 2 medalhas de bronze em Olimpíadas, já foi flagrado fumando o cigarrinho do capeta numa festa…

Giba: tricampeão mundial de vôlei, duas medalhas de prata e uma de ouro nas Olimpíadas, um dos maiores jogadores de vôlei da história, já foi pego no antidoping

por uso de cannabis…

Usain Bolt: pode ser o único atleta da história das Olimpíadas a ganhar o 100m e 200m

rasos em três edições do evento, é de onde? Jamaica, terra da … pois é!

Só não vê quem não quer!

Baloubet Du Ruet

Olhando as provas de hipismo das Olimpíadas não tem como a gente se esquecer do filho de uma égua do Baloubet du Rouet refugando na Olimpíada de Sidney, na Austrália. Lembro de ter ficado acordado pra ver ele e o cavaleiro Rodrigo Pessoa, era uma medalha de ouro certa pro Brasil ali, era o cavalo mais famoso do mundo, o cavalo mais campeão da história, diz a lenda que dava até autógrafo na Vila Olímpica. E o desgramado na hora do pega pra capar… refugou… e perdemos a medalha. Tem coisa que só acontece com o Brasil mesmo!

Campeonato de mão nos córnos

Será que só eu que sou meio que viciado naqueles campeonatos de tapa na cara que aparecem de vez em quando no Instagram? Vocês já viram? Se chama Power Slap. Rapaz, tem cada tapaço do lado da orelha que mexe até o cérebro do cara, se ele tiver, é claro, porque para participar de um negócio o cara não pode ser muito certo das ideais, não é mesmo! Mas se vocês não viram ainda, assistam. O de mulheres é bem legal também! É como dizem os antigos: um tapa na cara bem dado é pior que levar um soco.

Tem ré, sim!

Se em alguma palestra dessas motivacionais, algum desses coachs do Paraguai com suas mil e uma papagaiadas soltar aquela clássica “foguete não tem ré!”, levante-se da sua cadeira, estenda o seu braço direito em direção ao palestrante, feche o punho, erga o seu dedo médio e mostre pra ele um vídeo dos foguetes do Elon Musk voltando de ré pra Terra. E aprenda a não falar mais isso…

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço aos aniversariantes Seu Ervino

Wandrey, Luciano Fialho, Bruno Werner Metzler Filho, Cristiano Tarter, Jaison Minella, Cláudio Mendes de Lima (Boko), Seu Marcos Welter, Aderlei Pereira, Alex Sandro Landeira, Salve Brusque imortal, 164 anos de muito trabalho e história, fiquem todos com Deus e bom final de semana!

Sabedoria Butecular

“Eu sou calmo, as pessoas é que me irritam.”