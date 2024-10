Passeio ciclístico ocorre em duas semanas, em Brusque; confira como participar

Um passeio ciclístico, organizado pela Gaivota Escola e FS Cicle Bike Center, ocorre no dia 27, um domingo, em Brusque. O evento irá comemorar os 60 anos FS Circle e 40 da Gaivota.

A concentração ocorrerá na rua Ewaldo Ristow, no Centro, a partir das 8h. O início do passeio será às 9h e a chegada será na rua Vereador Guilherme Niebuhr, às 10h30.

Brindes

Haverá um sorteio de uma bicicleta Viking entre todos os ciclistas presentes no passeio. Além disso, o evento também entregará brindes para quem estiver no local do sorteio na chegada. Confira

Brinde para o ciclista com menos idade

Brinde para o ciclista mais idoso

Brinde para o ciclista com avô ou avó mais idoso

Brindes sorteados entre os presentes

Inscrição

Para participar do evento, basta preencher a ficha de inscrição na loja FS Circle, localizada na rua Alberto Torres, número 14, no Centro. Os ciclistas também poderão se inscrever antes do passeio no local da concentração.

