PM de Brusque autua 30 pessoas em fiscalização de trânsito no Dom Joaquim; quatro veículos foram recolhidos

A Polícia Militar de Brusque autuou cerca de 30 pessoas nesta terça-feira, 3, durante uma fiscalização de trânsito no bairro Dom Joaquim. A fiscalização teve o intuito de averiguar motocicletas que geram poluição sonora e também o uso de cinto de segurança nos veículos.

Conforme a PM, além das autuações, quatro veículos foram removidos e um termo circunstanciado foi emitido por conta de desacato.

As principais infrações encontradas pelos agentes foram: descarga livre, direção perigosa e falta do uso do cinto de segurança pelos condutores e passageiros.

