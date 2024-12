PM é acionada após denúncia de briga, mas acaba prendendo mulheres por tráfico de drogas no Santa Terezinha

Duas mulheres, de 26 e 37 anos, foram presas por tráfico de drogas no Santa Terezinha, em Brusque, na noite desta quarta-feira, 4.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 19h50 após uma denúncia de uma briga com pedido de socorro em residência. Ao chegar ao local, porém, conversaram com uma das mulheres e imediatamente perceberam forte odor de maconha.

Da porta de entrada, foi possível visualizar uma quantidade de droga em cima do sofá, o que chamou a atenção dos policiais.

Questionadas sobre a presença de entorpecentes no local, uma das mulheres admitiu que havia mais drogas escondidas embaixo da cama.

Durante a abordagem, os policiais avistaram um cigarro de maconha, que estava sendo consumido.

Diante do flagrante, os policiais adentraram à residência e, em busca, foi encontrado no total aproximadamente 3,3 kg de maconha e aproximadamente 110 g de cocaína, além de balança de precisão e material para embalar as drogas quando fracionadas em porções menores.

As duas receberam voz de prisão e foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as drogas e dois celulares.

