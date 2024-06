Polícia Civil e Secretaria da Fazenda realizam operação contra sonegação fiscal em Balneário Camboriú

A Secretaria de Estado da Fazenda e a Polícia Civil deflagraram na última sexta-feira, 14, a Operação Formaggio. Auditores fiscais e policiais da Delegacia de Investigação dos Crimes contra a Fazenda Pública cumpriram mandados de busca e apreensão em Balneário Camboriú.

Mandados também foram cumpridos por agentes da Polícia Civil em Joinville, Balneário Piçarras, Penha, Navegantes e Balneário Camboriú. Em Laurentino, os auditores fiscais e policiais estiveram em uma indústria de lacticínios, onde apreenderam uma série de relatórios e dados fiscais para a análise tributária.

Operação Formaggio

A suspeita é de que familiares dos proprietários da indústria vinham usando laranjas em esquema de sonegação fiscal e associação criminosa.

Há indícios de que havia a comercialização de produtos sem nota fiscal. As equipes identificaram ainda que mercadorias eram mantidas no estoque em local que não está inscrito no cadastro estadual.

Ainda em Laurentino, houve a prisão em flagrante de um dos alvos da operação pelo crime de posse irregular de arma de fogo e munições de diversos calibres. Durante os trabalhos, a Cidasc foi acionada para apreender mercadorias encontradas com rótulos de empresa não existente, configurando produção clandestina.

As investigações continuam com a análise do material apreendido.

