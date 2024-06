Confira como preparar um saboroso Filé Wellington com Aligot de batatas com Molho Tailandês com o Chef Círiaco.

Carne

2 Medalhões de filé mignon

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Azeite a gosto

50g de mostarda Dijon

20ml de molho Inglês

Manteiga a gosto

Whisky para flambar

Duxelle

50g de Manteiga

½ Cebola

150g de cogumelo Porto Belo

30g de castanha-do-Pará

Salsinha picada a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Panqueca

Um ovo

60g de farinha de trigo

150g de leite

50g de cebolinha francesa

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Aligot de Batata

1,2 kg de batata rosa

1 litro de leite

2 dentes de alho

600g de gruyère ou ementhal

4 colheres de sopa creme de leite fresco

75g de manteiga

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto

1 pacote de massa folhada

Espinafre a gosto

Um Ovo Sal e pimenta-do-reino a gosto

1. Temperar a carne com sal e pimenta-do-reino, amarrar, e levar na geladeira por 1 hora.

2. Colocar o azeite numa frigideira e dourar os dois lados, quando os dois lados estiverem dourados, colocar a manteiga para derreter e com uma colher “puxar” a manteiga no medalhões.

3. Retirar, limpar a frigideira e com ela ainda quente, voltar os medalhões e flambar com whisky.

4. Misturar a mostarda dijon e o molho inglês e passar sobre toda a carne, e enrolar com plástico filme e levar pra geladeira por pelo menos 30 minutos.

5. Picar a cebola, cogumelos, castanha e salsinha. Dourar a cebola, depois os cogumelos e por último a castanha, temperar com sal e pimenta-do-reino e acrescentar a salsinha.

6. Fazer uma panqueca com ovo, leite, trigo e cebolinha.

7. Cortar a panqueca com um aro.

8. Colocar a panqueca sobre um plástico filme e sobre ela a carne, a duxelle e em volta o espinafre, enrolar com plástico filme e levar para geladeira por mínimo de 30 minutos.

9. Abrir a massa folhada, colocar a carne, fechar e pincelar com ovo e uma pitada de açúcar. Levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 20-25 minutos.

10. Cozinhe as batatas, com os dentes de alho na proporção de 1 litro de água para 1 litro de leite. Após o cozimento com elas ainda quente amassar, voltar as batatas para panela de preferência em banho-maria.

11. Adicionar a manteiga, misturar bem para a manteiga derreter e adicionar o queijo aos poucos e amassar por cerca de 10 minutos. Para finalizar acrescentar o creme de leite, e temperar com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.

Rendimento: 4 pessoas