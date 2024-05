Polícia Militar é acionada após homem ser vítima de tentativa de homicídio em Balneário Camboriú

Um homem, de 62 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio em Balneário Camboriú durante a madrugada deste sábado, 18. O caso aconteceu por volta das 5h, na Avenida Atlântica, no Centro, e a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Chegando no local, foi verificado o histórico do homem, mas ele não possuia nenhuma passagem pela polícia. Segundo as informações, ele ficou ferido após ser atingido por disparos de arma de fogo.

Ainda não há informações do que motivou o crime, mas segundo testemunhas que estavam no local, por volta das 3h, vizinhos ouviram um homem e uma mulher brigando. Um tempo depois, por volta das 5h, um veículo com dois homens passou pelo local procurando alguém, e então os disparos foram feitos.

