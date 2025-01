Pontos com acúmulos de lixo são identificados durante operação contra dengue em Brusque

Foram localizados diversos pontos de acúmulo de lixo em bairros de Brusque nesta semana. O fato aconteceu durante uma operação da Secretaria de Obras de combate ao descarte irregular de lixo em pontos considerados críticos da cidade. Esta operação surgiu com o intuito de combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças. A ação contou com a participação da Vigilância em Saúde.

Na ação, houve o intuito de coletar entulhos, resíduos de construção civil, móveis e outros materiais descartados de forma concentrada, promovendo uma limpeza geral nos bairros e conscientizando a população sobre os riscos dessa prática.

Durante a vistoria, foram identificados locais com grande acúmulo de lixo nos bairros Zantão, Cedrinho, Nova Brasília, Steffen e Bateas. Segundo o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, os resíduos descartados irregularmente podem causar sérios problemas à saúde pública e ao meio ambiente. “Além de ser um grande incômodo visual, o lixo descartado atrai insetos, animais e pode causar doenças. Precisamos do apoio da população para resolver esse problema”, afirmou.

De acordo com a Vigilância em Saúde, o acúmulo de lixo em terrenos baldios, calçadas e margens de vias públicas cria ambientes propícios para o acúmulo de água parada, ideal para a reprodução do mosquito. “Nossa preocupação não é apenas com a aparência da cidade, mas com a saúde pública”, afirmou a diretora da Vigilância em Saúde, Caroline Maçaneiro.

A ação incluiu a retirada de resíduos que possam acumular água, como garrafas, pneus e recipientes plásticos, além de orientações à população sobre como se prevenir contra o Aedes aegypti.

A Vigilância em Saúde reforçou a necessidade de manter quintais e terrenos limpos, evitar deixar recipientes expostos à chuva e eliminar qualquer objeto que possa servir de criadouro para o mosquito.

O descarte irregular pode trazer graves consequências ambientais, como a poluição do solo, da água e do ar, além de transportar vetores de doenças. Além de que a prática configura crime ambiental, passível de reclusão de um a quatro anos, além de multa que varia entre R$ 5 mil e R$ 50 mil.

Pontos críticos

Os locais mais afetados pelo descarte irregular foram a rua do Fogo (entre Nova Brasília e Limeira), a travessa entre os bairros Zantão e Cedrinho, a rua da Fazenda, no bairro Rio Branco, entre outros pontos de menor circulação. Esses locais, muitas vezes isolados, tornaram-se alvos frequentes de descarte clandestino, acumulando desde restos de jardinagem até materiais cortantes e produtos químicos.

Além de poluir o meio ambiente, o lixo descartado irregularmente prejudica a drenagem, contribuindo para alagamentos e, em última instância, assoreando rios da região. “Todo o lixo descartado de maneira irresponsável acaba impactando o meio ambiente. Mesmo longe de um rio, ele pode ser transportado pelas águas pluviais, atingindo nossos cursos d’água e agravando problemas como enchentes e contaminações”, alertou o secretário Ivan.

Confira imagens:

Para auxiliar no combate ao descarte irregular, a Prefeitura disponibiliza canais para denúncias:

• Sede da Fundema: rua Pedro Werner, 202 – Centro II – Telefone fixo: (47) 3355-6193;

• Vigilância em Saúde: rua Pastor Sandrescky, 50 – Centro 1 – Telefone fixo: (47) 3110-1012;

• Ouvidoria on-line: brusque.atende.net – Telefone da Ouvidoria: 156; WhatsApp: (47) 9 98873-1826;

• E-mail: [email protected].

Leia também:

1. Empresa portuguesa avalia possibilidade de compra da SAF do Brusque

2. Divulgados horários de velório e sepultamento do ex-prefeito de Guabiruba Guido Kormann

3. Cachoeira é redescoberta e revela uma nova história em Botuverá

4. Vai começar! Confira o guia do Campeonato Catarinense 2025

5. Mega-Sena: apostadores de Brusque e Botuverá são premiados no concurso 2813

Assista agora mesmo!

Fenômeno histórico: o dia que a neve cobriu parte de Guabiruba: