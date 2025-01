VÍDEO – Motoristas invadem contramão para desviar de buraco no Primeiro de Maio, em Brusque

Motoristas que passam pela rua Florianópolis, no bairro Primeiro de Maio, em Brusque, invadem a contramão para desviar de um buraco na via. Um vídeo foi enviado por um morador do bairro ao jornal O Município.

Paulo Ricardo conta que o buraco existe há mais de um mês e se preocupa que ele pode causar um acidente; “Os motoristas invadem a contramão frequentemente e alguma coisa pode acontecer. Já aconteceu um acidente próximo dali”.

Ele afirma que não entrou em contato com a prefeitura. O buraco está localizado em cima da faixa de pedestres.

Manutenção do Samae

Questionado sobre a situação, o diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque, Cláudio Adão Pereira, afirmou que foi realizada uma manutenção na rede de água no fim do ano passado.

Por causa do recesso, a usina de asfalto não estava operando neste período, não permitindo o reparo dos buracos. Por fim, Cláudio afirma que nesta sexta-feira, 10, a manutenção final está sendo feita.

Assista ao vídeo:

