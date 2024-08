Por não saber nadar, homem não consegue fugir da Polícia Militar e acaba detido por assalto em Joinville

Um homem, de 24 anos, recebeu uma proposta via Facebook para cometer um roubo e aceitou. Durante a tentativa de fuga, ele acabou detido por não saber nadar. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, 6.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 14h15 no bairro Jardim Iririú. Inicialmente, os policiais chegaram ao local onde um veículo roubado foi abandonado.

Relato da vítima

Instantes depois, a vítima, um homem de 56 anos, chegou no local e relatou que estava em casa assistindo TV quando chegaram dois homens falando que eles queriam dinheiro, que sabiam que no local havia dinheiro. Ele deu R$ 120 aos assaltantes.

Neste momento, chegou uma vizinha no portão chamando o homem. Os assaltantes se assustaram e saíram pegando a chave do carro e levando o veículo, um Citroën C3.

Relato de testemunha

No local onde o carro foi abandonado, também estava outra testemunha que relatou que estava parada na frente de casa com o carro ligado quando visualizou um carro prata freando muito rápido. Dois homens desceram e foram em direção à rua Professora Eliema Koppe.

Quando os homens visualizaram a testemunha no carro, foram em sua direção e um dos homens sacou uma arma e pediu um apoio. A testemunha acelerou o carro e conseguiu fugir deles.

Assaltante é detido

Os policiais ficaram em cerco na área de mangue e localizaram um dos homens envolvido no roubo. Ele estava sujo, nervoso e ofegante.

O homem confessou participação no crime, relatou que recebeu a proposta do crime via Facebook pelo seu comparsa. O outro homem, na fuga, atravessou o rio a nado, enquanto ele ficou para trás, pois não sabia nadar.

Ele estava com escoriações na perna e no pé, pois estava descalço fugindo pelo mangue. Sendo assim, os policiais conduziram a vítima e o autor para a Central de Polícia.

Leia também:

1. Divulgados horários de velório e sepultamento de motociclista que morreu em acidente em Botuverá

2. Motociclista morre no hospital após acidente em Botuverá

3. Entenda mecanismo que permite construções acima do limite estabelecido no novo Plano Diretor de Brusque

4. Motorista fica preso entre ferragens após colisão entre caminhões na BR-101, em Balneário Piçarras

5. Mega-Sena 2758: veja números sorteados nesta terça-feira



Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: