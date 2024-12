Prefeito e presidente do Brusque vão à capital para retomar negociação para aquisição do Sesi

O prefeito de Brusque, André Vechi, e o presidente do Brusque FC, Danilo Rezini, estiveram em Florianópolis nesta quarta-feira, 11, para uma reunião com o presidente da Fiesc, Mário Cézar Aguiar, e o superintendente do Sesi em Santa Catarina, Fabrizio Pereira, para retomar a negociação para a aquisição da estrutura do Sesi no município por parte da administração local.

Foi uma retomada das negociações que tinham sido interrompidas há alguns anos. Como resultado do encontro, a prefeitura encaminhará uma proposta oficial para a Fiesc.

Segundo o prefeito André Vechi, a aquisição do Sesi é estratégica para o desenvolvimento esportivo e social da cidade.

“Saímos daqui com o encaminhamento de elaborar uma proposta à Fiesc para reiniciar as negociações. A partir de agora, é fazer o dever de casa para viabilizar a aquisição desse importante equipamento, que servirá para o treinamento das nossas equipes de base e rendimento, e também poderá ser utilizado para a construção de um estádio de futebol do Bruscão”.

O presidente do Brusque FC, Danilo Rezini, ressaltou que já houve tratativas anteriormente, mas que não evoluíram.

“O prefeito André Vechi se colocou à disposição para buscar um acordo que possibilite efetivamente fazer essa aquisição, mas claro que há alguns percalços no meio. Na época (última tentativa de negociação em 2022), o presidente da Fiesc, Mário, tinha interesse em se desfazer do imóvel, hoje já estão pensando de uma outra maneira. Mas, de qualquer forma, ele nos recebeu muito bem e demonstrou abertura”.

