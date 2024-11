Prefeitura de Brusque firma novo acordo com a Caixa para administração da folha de pagamento

Nesta quinta-feira, 21, foi assinado um novo contrato entre a Prefeitura de Brusque e a Caixa Econômica Federal para a gestão da folha de pagamento dos servidores municipais e outros serviços financeiros. Com validade de cinco anos, o contrato prevê que o Executivo receba R$ 6,3 milhões, a serem investidos em áreas de interesse do município, sem destinação fixada.

A reunião aconteceu no Gabinete da Prefeitura e contou com a presença do prefeito André Vechi; do vice-prefeito Deco Batisti; do Secretário de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento; da Secretária de Orçamento, Finanças e Patrimônio, Edena Censi; e do diretor-geral de Gestão Estratégica, Allan Costa, representando o Poder Executivo.

Pela Caixa, estiveram presentes Lucas Martinho, representante do banco, Eduardo Jacobi, superintendente executivo de governo, Daiana Sardá, superintendente de rede, e Aldo Roberto, gerente geral da agência.

O prefeito André Vechi destacou a credibilidade da Caixa na administração pública, ressaltando que a parceria é vantajosa para ambos os lados. “É o que mostra a credibilidade que a Caixa tem nesses anos de relacionamento com o município e que para nós é interessante poder mantê-lo”, afirmou.

Ele complementou ainda que a parceria também beneficia os servidores, que terão acesso a serviços financeiros com condições mais favoráveis.

“Não só do ponto de vista dos serviços prestados aos servidores, que vão receber seu salário pela Caixa, mas também os serviços que eles ofertam para o governo com política pública, financiamento, com taxas muito mais atrativas do que as que a gente tem no mercado. Então essa parceria vejo com bons olhos que a gente possa continuar por muitos anos”, disse.

Parceira com a Caixa

Para a Caixa Econômica Federal, a renovação do contrato é uma oportunidade de consolidar a parceria com o município. “Na verdade, é uma renovação onde nós restabelecemos essa parceria que é muito importante para a Caixa e que agora tem mais cinco anos de vigência”, afirmou a superintendente de rede, Daiana Sardá.

Ela finalizou destacando a importância da parceria para a infraestrutura da cidade e os benefícios para a população. “A Caixa e o município de Brusque têm uma estreita relação para consolidar uma infraestrutura para os munícipes e, juntos, trabalharmos de forma a encontrar projetos que sejam consolidados e que o município receba diversos benefícios através dessa parceria.”

