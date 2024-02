Prefeitura realiza manutenção de mais de 30 pontes em Brusque

Mais de 30 pontes de Brusque receberam reparos nos últimos seis meses. Foram realizadas reposição de vigas, pranchas, torres, cabos, entre outros serviços de manutenção. De um total de 34 pontes e pontilhões recuperadas, 16 tiveram uma reforma completa. As obras foram feitas pela Secretaria de Obras.

Nas estruturas que não necessitam de uma reforma completa foram realizadas apenas manutenções parciais ou trabalhos periódicos, já previstos para cada estrutura. Foram restauradas pontes dos seguintes bairros: Paquetá, Dom Joaquim, São Pedro, Bateas, Souza Cruz, Ponta Russa, Azambuja, Poço Fundo, Cedro Alto, Zantão, Águas Claras, Santa Luzia, Cedro Grande, Limeira, Tomaz Coelho e Primeiro de Maio.

O secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, apresentou um panorama dos trabalhos, ressaltando as ações de mapeamento das pontes existentes na cidade. “Fizemos um levantamento, um orçamento de vigas, pranchas, pregos, toda a mão de obra necessária. Em cima disso, fizemos uma programação com ordens de compra. Com a chegada dos materiais, fomos executando, tendo hoje a parte de pontilhões, eu diria, em torno de 90% atendidas”, explicou o secretário.

Sobre o que ainda resta a ser feito em algumas pontes de madeira do município, o responsável pela pasta afirmou que são situações pontuais a serem trabalhadas daqui pra frente.

“A secretaria conta com uma equipe de manutenção e construção de pontilhões de madeira e manutenção também em cabeceiras dessas pontes. Então essa equipe também trabalha na fuga de concreto, de enrocamentos dessas cabeceiras, muitas vezes para fazer reparos. Temos algumas situações pontuais onde ocorre alguma quebra, algum desgaste. Então, excluindo as manutenções pontuais, a equipe de pontilhões hoje tem a sua frente de serviço em dia”, assegurou Ivan.

Leia também:

1. Vereador propõe lei para internação involuntária de dependentes químicos em situação de rua em Brusque

2. VÍDEO – Câmera flagra momento de acidente que matou motociclista em Blumenau

3. Grávida de Canelinha: prefeitura inaugura escola com nome da vítima; saiba como está o caso

4. Cascata da Paz: descobrimos um santuário natural escondido em Botuverá

5. Homem mistura remédio com bebida alcoólica, surta e ameaça família no Dom Joaquim, em Brusque

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: