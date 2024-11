Proclamação da República: Arteris alerta para horários de pico na BR-101 em SC durante feriado

A Arteris Litoral Sul estima que 1,16 milhão de veículos passem ao longo dos 406,6 quilômetros das rodovias BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR, BR-101/SC e Contorno de Florianópolis durante o feriado prolongado da Proclamação da República.

As rodovias ligam a capital paranaense ao litoral de Santa Catarina, passando por 23 municípios. Nos quatro dias de operação, entre esta quinta-feira, 14, e domingo, 17, a concessionária estima um tráfego 60% maior em comparação com os dias normais de operação das rodovias.

Para quem for seguir viagem, a concessionária alerta que, na quinta-feira, 14, o fluxo de veículos tende a aumentar a partir das 14h e deve se manter alto até as 21h. Já na sexta-feira, 15, o maior movimento será na parte da manhã, entre 7h e 11h, seguindo intenso durante todo o dia.

Para a volta do feriadão, o motorista deverá ficar atento durante todo o domingo, 17, pois a previsão da Arteris Litoral Sul é de fluxo intenso na rodovia a partir das 10h, estendendo-se até as 17h.

Contorno de Florianópolis

Para os usuários que seguirão viagem a partir de Curitiba e do Norte de Santa Catarina em direção ao litoral sul catarinense, a Arteris Litoral Sul recomenda a utilização do Contorno Viário da Grande Florianópolis a partir do km 176 da BR-101, em Biguaçu.

Já os viajantes que seguirão do Rio Grande do Sul ou do sul de Santa Catarina em direção ao litoral norte, Joinville ou Curitiba, poderão utilizar o Contorno Viário da Grande Florianópolis a partir do km 219 da BR-101, logo após o posto da Polícia Rodoviária Federal, em Palhoça.

Condições da rodovia

As condições de tráfego em todo o trecho administrado pela Arteris Litoral Sul podem ser acompanhadas em tempo real pelo X, antigo Twitter, no perfil @Arteris_ALS. Para mais informações ou solicitações de serviços, entre em contato pelo número 0800 725 1771.

