Qualidade das praias: 78% dos pontos monitorados pelo IMA estão próprios para banho em SC

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulgou o relatório de balneabilidade referente ao mês de setembro de 2024. Segundo as coletas realizadas nos 238 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 186 estão próprios para banho, o que representa 78,15%.

Em Florianópolis, por exemplo, dos 87 pontos analisados, 70 estão adequados para banho, o que equivale a 80,46%.

O Programa de Monitoramento da Balneabilidade do IMA abrange 28 municípios litorâneos e mais de 100 praias e/ou balneários, do Sul ao Norte de Santa Catarina, incluindo as cidades de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Camboriú, Balneário Barra do Sul, Balneário Rincão, Barra Velha, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Paulo Lopes, Passo de Torres, Penha, Balneário Piçarras, Porto Belo, São Francisco do Sul e São José.

Acesse balneabilidade.ima.sc.gov.br para verificar o mapa.

Divulgação da balneabilidade

O Programa de Monitoramento da Balneabilidade do IMA segue um cronograma prévio de coletas, proporcionando transparência e publicidade ao processo. Dessa forma, todo cidadão pode acompanhar quando haverá a coleta em determinado ponto. À medida que as análises são concluídas pelo laboratório do IMA, os resultados são atualizados automaticamente e podem ser conferidos no mapa do site e no aplicativo Praia Segura do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

Para acompanhar os resultados das coletas, basta clicar nas bandeirinhas do ponto de interesse e verificar no mapa do site o status da praia e a data da última coleta realizada no local. O site também possui um menu histórico, um espaço de pesquisa onde é possível acessar datas, horários, condições do vento, maré, entre outras informações registradas no momento da coleta, além dos resultados da condição própria ou imprópria de cada ponto amostrado.

A partir de outubro, o IMA iniciará o monitoramento semanal da balneabilidade de todos os pontos do programa, com aumento da frequência das coletas para três vezes por semana em 10 pontos de Balneário Camboriú (todos na praia central) e 26 pontos em Florianópolis (Rota Norte: Canasvieiras, Ingleses e Jurerê), além de duas vezes por semana em 3 pontos de Governador Celso Ramos, 9 pontos de Bombinhas, 5 pontos de Itajaí, 8 pontos de Itapema, 4 pontos de Navegantes, 11 pontos de Penha e 6 pontos de Porto Belo.

Todas as sextas-feiras, o Instituto continuará divulgando um release com o balanço das informações de balneabilidade da semana.

