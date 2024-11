Quatro irmãos que tentaram matar o tio com golpes de facão são condenados pelo Tribunal do Júri de Chapecó

Quatro irmãos que tentaram matar o tio a facadas foram condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Chapecó na última segunda-feira, 11. As penas variam de oito a nove anos de reclusão e os réus saíram presos da sessão.

Os jurados acolheram a tese do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), representado pela promotora de Justiça, Jaqueline Dal Magro, e condenaram Claudemir da Chaves Rosa, Vilmar da Chaves Rosa e Volnei da Chaves Rosa por homicídio tentado qualificado (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima).

Já a condenação de João Francisco da Chaves Rosa também teve a incidência da qualificadora de motivo fútil.

O caso

De acordo com a denúncia, no dia 13 de fevereiro de 2017, em Nova Itaberaba, no Oeste catarinense, os acusados, armados com facas e facões, atacaram Claudemir dos Santos, tio deles, causando-lhe ferimentos graves.

A vítima estava no seu veículo quando foi abordada pelos quatro irmãos, sem chance de reação ou defesa. Apesar dos ferimentos, a vítima conseguiu escapar das agressões e buscar ajuda.

O crime teria sido motivado por um desentendimento anterior entre ela e João Francisco da Chaves Rosa em um bar.

Cabe recurso da sentença, mas o Juízo negou aos réus o direito de recorrer em liberdade e aplicou o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal de que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do total da pena aplicada.

