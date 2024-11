Motociclista sofre fratura após acidente com carro no Souza Cruz, em Brusque

Um motociclista, de 25 anos, sofreu uma fratura após um acidente com um carro no bairro Souza Cruz, em Brusque, na noite da quinta-feira, 21. O acidente aconteceu na rua Gustavo Kohler, por volta das 23h50.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, o motociclista estava consciente e orientado, já sem capacete. Ele apresentava uma fratura no fêmur esquerdo e relatava dor no braço esquerdo. A motocicleta era uma Honda Biz.

Após ser imobilizado pelos socorristas, ele foi levado ao Hospital Azambuja. O carro envolvido no acidente era um BMW 120i, conduzido por uma mulher de 59 anos. Ela não se feriu. A dinâmica do acidente não foi informada pelos bombeiros.

