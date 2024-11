A semana avança para seu desfecho prometendo a manutenção de uma condição climática instável em Brusque e região, e esta sexta-feira, 22, não foge à regra, sinalizando repetir o padrão úmido observado nos dias anteriores.

No entanto, há uma perspectiva de melhora no horizonte. As atualizações mais recentes da meteorologia indicam condições mais favoráveis, especialmente no domingo, 24.

Mesmo assim, a possibilidade de precipitação ainda não pode ser completamente descartada nesse dia.

Para esclarecer os detalhes e trazer uma análise técnica sobre o cenário esperado, conversamos com o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou um boletim informativo.

Confira, logo após a foto, a íntegra da nota emitida pelo profissional.

Brusque na sexta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Este boletim tem como objetivo informar os moradores de Brusque e região sobre as condições climáticas esperadas para o fim de semana.

Começamos por esta sexta-feira, que deve manter o padrão instável dos últimos dias, sob risco de chuva a qualquer momento ao longo do dia.

Diante disso, quem planeja atividades ao ar livre deve considerar alternativas para evitar contratempos.

Contudo, não são esperadas precipitações contínuas, e alguns períodos de melhora podem ocorrer.

No entanto, a predominância das nuvens deve ofuscar o brilho do sol, que, caso apareça, será de forma breve.

Quanto às temperaturas, a expectativa, então, aponta para um cenário agradável, com variações entre 22°C e 24°C.

Brusque no sábado

À medida que avançamos ao fim de semana, as projeções meteorológicas trazem notícias um pouco mais animadoras, especialmente para domingo.

Antes disso, o sábado ainda deve apresentar risco constante de chuva, sobretudo no período da manhã.

Porém, a tendência é de melhorias graduais ao longo do dia, abrindo caminho para condições mais favoráveis no dia seguinte.

Brusque no domingo

No domingo, o cenário se torna um pouco mais otimista, com maior probabilidade de períodos sob a presença do sol, principalmente durante a tarde.

Ainda assim, os simuladores não descartam completamente a possibilidade de chuva, que deve ocorrer de forma isolada, concentrando-se na madrugada, início da manhã ou, eventualmente, no fim do dia.

Apesar dessas ressalvas, a maior parte do domingo deve ser aproveitável para atividades externas, com boas chances de tempo firme no período diurno.

Em relação às temperaturas, o padrão térmico não deve apresentar mudanças significativas em comparação com a sexta-feira e o sábado.

No entanto, o domingo tende a registrar um discreto aquecimento, com máximas alcançando entre 25°C e 28°C, proporcionando uma leve sensação de abafamento.

Monitoramento

Por fim, é importante lembrar que as previsões meteorológicas estão sujeitas a alterações conforme novas informações se tornam disponíveis.

Assim, seguiremos acompanhando as condições climáticas e traremos notícias sempre que necessário.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Região de Brusque na madrugada

A partir de agora, as informações passam a destacar a madrugada anterior na região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer desta sexta-feira, conforme destacado nos campos em vermelho.

A apuração também inclui os volumes de chuva, pontuados no intervalo de meia-noite e as primeiras horas do dia, indicado nos números em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, não perca as imagens incríveis então enviadas pelos nossos leitores.

Cada fotografia é um retrato vivo da magia do amanhecer desta sexta-feira, capturando, em cada detalhe, a beleza única dos lugares que marcaram o início de um novo dia.

Mergulhe nessas imagens e deixe-se levar pela inspiração que elas transmitem.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 5

