Rock Solidário: evento que acontecerá em Brusque busca arrecadar itens para o Rio Grande do Sul

No dia 15 de junho, acontecerá na Sociedade Santos Dumont, em Brusque, a 1ª edição do Rock Solidário. O evento, marcado para começar às 21h, terá como foco a arrecadação de cobertores, alimentos, produtos de limpeza e itens de higiene pessoal para o Rio Grande do Sul.

Entre as atrações confirmadas estão a banda Projeto B2, uma apresentação acústica do músico Joe Klann, e também haverá um DJ para animar a noite.

As opções de gastronomia e bebidas serão oferecidas à parte pela Schmitt Buffet e Eventos. Os ingressos avulsos custam R$ 50, e as mesas com quatro ingressos custam R$ 350.

Para mais informações e aquisição de ingressos basta entrar em contato pelos telefones: (47) 99127-8701 (Joel) e (47) 99287-1684 (Kelly). Evento conta com o apoio do Lar Sagrada Família.

