Rua no bairro Limeira será interditada para reparos nesta terça-feira

A Secretaria de Obras informou que devido a um deslizamento, ocorrido por causa das chuvas no último fim de semana, a rua José Walendoswky, no bairro Limeira, será interditada nesta terça-feira, 12, para a desobstrução e limpeza da via.

Estão programados serviços como melhoria na drenagem, construção de uma travessa para um melhor escoamento das águas das chuvas e de nascentes da região. Além disso, será feito o aterro e o alargamento da lateral da rua, e a Operação Tapa Buraco.

A rua José Walendowsky também receberá uma nova iluminação, com a instalação de lâmpadas de LED. Segundo a pasta, não há previsão de término dos serviços no local.

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Ivan Bruns Filho, comentou sobre a importância da via e os trabalhos que serão realizados. “Essa é uma via de intensa movimentação, que liga dois bairros importantes do município, como Limeira e Poço Fundo. Foi uma rua que sofreu muito com as chuvas e precisava dos cuidados que estão sendo realizados agora, como uma melhor drenagem, a reparação do asfalto e uma nova iluminação”, relatou Ivan.

