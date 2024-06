Saiba quem é o empresário e ex-diretor da Odebrecht vítima de queda de avião entre Itapoá e Garuva

Uma das vítimas da queda de um avião na localidade de Barrancos, no limite entre Garuva e Itapoá, na segunda-feira, 3, é o empresário mineiro, Antônio Augusto Castro, de 52 anos, mais conhecido como “Guto”. Ele havia comprado a aeronave de pequeno porte há menos de um mês e essa teria sido a primeira viagem.

Engenheiro civil formado pela Universidade do Vale do Rio Doce (Univale), Antônio Castro foi ex-diretor da Odebrecht por 25 anos até fundar a própria construtora, há dois anos, em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais.

Recentemente, a construtora do empresário fechou contrato para realizar obras em Santa Catarina e por isso ele comprou um avião bimotor, modelo 95-B55 Baron, fabricado pela Beech Aircraft em 1982, para vistorias as obras. Segundo consta na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o certificado de compra e transferência do avião foi emitido no dia 13 de maio.

A aeronave partiu de Governador Valadares (MG) com destino a Florianópolis em uma viagem com duração de 3h. O piloto, Geraldo de Assis Lima, que também morreu no acidente, chegou a entrar em contato com o Aeroporto de Joinville para pedir autorização para um pouso de emergência.

Após contato com a torre de controle, a comunicação com a aeronave foi cortada. O avião chegou a iniciar a descida, mas arremeteu. A queda do avião aconteceu por volta das 18h de segunda-feira, 3. Ainda não se sabe a causa do acidente.

