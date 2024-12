Secretaria de Obras de Brusque divulga balanço dos trabalhos realizados em 2024

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, formulou o balanço anual de suas atividades realizadas ao longo de 2024.

O documento, que detalha todas as ações promovidas pela pasta, pode ser consultado, de forma pública clicando aqui.

O documento traz um panorama das principais realizações, incluindo:

Manutenção de infraestrutura: mais de 50 mil toneladas de pedras brutas utilizadas em enrocamentos e reparos em vias;

Pavimentação e recape: aplicação de mais de 16 mil toneladas de asfalto em diversas ruas, contemplando tanto recapes quanto pavimentações comunitárias;

Macrodrenagem e limpeza urbana: intervenções em mais de 250 ruas para manutenção de bocas de lobo, drenagem e desassoreamento, além de reestruturação do setor de limpeza com atuação em três turnos;

Iluminação pública: troca de mais de 5 mil lâmpadas queimadas e instalação de 907 luminárias LED;

Paisagismo e revitalização: plantio de 250 mil mudas de flores, instalação de oito novos playgrounds e revitalização de praças em diversos bairros.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Ivan Bruns Filho, destacou que o modelo de gestão orientada para resultados, adotado pela pasta, foi fundamental para o cumprimento de mais de 80% das metas estratégicas pactuadas para o ano. “Cada ação representa o esforço coletivo para melhorar a qualidade de vida dos brusquenses. Queremos refletir, com essa medida de transparência, o nosso compromisso com a cidade e com o futuro”, afirmou.

Os dados apresentados são uma amostra do trabalho realizado em todas as regiões do município.

Leia também:

1. Identificados ocupantes de moto com placa de Brusque que morreram em acidente, em São João Batista

2. Dono do canal Ciência Todo Dia, brusquense Pedro Loos vence premiação do TikTok

3. Conheça idosa que realizou sonho de aprender a tocar bateria em Brusque

4. Canelone de pato – confira a deliciosa receita de ovelha assada na crosta de barro com arroz de lentilha

5. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (16 a 18/12)

Assista agora mesmo!

Ex-presidentes relembram bailes da Sociedade Guabirubense nos anos 70, 80 e 90: