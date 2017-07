Após um final de semana com tempo seco por toda a região de Brusque, a semana inicia sem mudanças nas condições climáticas, ou seja, segunda-feira de sol ao longo de todo o período.

E esta situação de estabilidade irá predominar nos próximos dias. Segundo o meteorologista Marcelo Martins, o sol deve aparecer entre poucas nuvens em nosso município até pelo menos o final deste mês, com temperaturas subindo gradativamente em relação aos dias anteriores, porém ainda ficando baixa no início do dia e fim da noite, agravando desta forma, o cenário de estiagem presente aqui no Vale do Itajaí. Quanto a volta da chuva, está sinalizando algo para o começo de agosto, ainda assim, baixos volumes, com nova massa de ar frio logo em seguida, acrescenta Martins.