Serviço em telhado causa princípio de incêndio em duas empresas têxteis em Guabiruba

Na tarde desta quarta-feira, 3, um princípio de incêndio atingiu duas empresas têxteis localizadas no bairro Aimoré, no município de Guabiruba. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atenderem a ocorrência. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o relatório dos bombeiros, o fogo começou por causa de um serviço de solda feito em um galpão próximo as duas empresas. As chamas atingiram a manta térmica do telhado da empresa Kihertex e foram rapidamente controladas por funcionários e brigadistas.

O fogo também atingiu parte do forro da filial Santa Rosa Têxtil, que também teve ação rápida dos bombeiros, que utilizaram um hidrante próximo. Após o rescaldo, o local foi entregue aos cuidados do proprietário.

Leia também:

1. Homem é preso após descumprir medida protetiva de urgência contra ex-esposa em Brusque

2. Defesa Civil de Santa Catarina divulga previsão climática para próximos três meses

3. Secretário de Barra Velha é exonerado e médico é afastado em caso de suposta negligência médica após morte de criança por dengue

4. Conheça a catarinense de 19 anos que é a bilionária mais jovem do mundo

5. Idosa de 89 anos é encontrada morta em banheiro de estabelecimento no Oeste catarinense

Assista agora mesmo!

Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia: