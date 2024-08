Sociedade do Pelznickel é atração no maior evento do turismo nacional no Rio de Janeiro

A Sociedade do Pelznickel de Guabiruba apresentou a tradição do Papai Noel do Mato a milhares de visitantes no Salão do Turismo, realizado de 8 a 11 de agosto, no Rio de Janeiro. A participação inédita no evento foi marcada por grande receptividade do público, consolidando a cultura de Guabiruba no cenário nacional.

Durante os quatro dias de evento, o público pode conhecer três Pelznickels diferentes, por meio da participação de Jocimar Fischer, Rodrigo Vanelli e Vandrian Fael Kohler.

Dois deles com a roupa feita de barba-de-velho, um com chicote e outro com vara, além de sinos, bicos e chupetas. Já o terceiro era de pelos, com destaque para a máscara confeccionada em madeira vinda diretamente da Alemanha e pintada a mão por uma artesã de Guabiruba.

Segundo eles, a presença dos Pelznickels chamou a atenção dos visitantes, que se aproximavam com uma mistura de curiosidade e surpresa. “Foi evidente o entusiasmo do público ao ver o Pelznickel. Muitos demonstraram um profundo interesse em conhecer a história, o modo de fazer e como a tradição é preservada”, relata o vice-presidente da Sociedade do Pelznickel, Jocimar Fischer.

Para ele, levar a tradição para um evento nacional foi uma experiência incrível e muito significativa. “Participar de algo com uma escala tão grande nos permitiu compartilhar a nossa cultura com um público mais amplo. Também tivemos a oportunidade de apresentar o Pelznickel para diretoria da Embratur, a qual é responsável por promover o turismo brasileiro internacionalmente e para o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin e a sua esposa. Ele fez questão de registrar o Pelznickel para mostrar aos netos”, detalha.

Turismo

A secretária de turismo de Guabiruba, Letícia Morgana Fischer, destaca o sucesso da participação dos Pelznickels no evento. “O público ficou fascinado com as tradicionais figuras de Pelznickel, tirando fotos e fazendo vídeos enquanto se encantavam com essa tradição única. O interesse gerado mostrou o quanto as pessoas desejam explorar mais sobre essa experiência cultural e descobrir os produtos turísticos de Guabiruba”, comemora.

